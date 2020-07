Corona treibt Messebauer in den Konkurs

Die Messe- und Veranstaltungsbranche bekam früh die volle Wucht der Corona-Pandemie zu spüren. Mit den reihenweisen Absagen von Grossveranstaltungen gerieten Messebauer und -veranstalter, Eventtechniker und Caterer innert kürzester Zeit in Bedrängnis. Für die Salzmann Design AG in Saland mit 25 Beschäftigten war die finanzielle Schieflage am Ende zu gross. Wie heute bekannt wurde, musste sie Konkurs anmelden. Als erste Messebau-Firma aus dem Zürcher Oberland ist sie Corona zum Opfer gefallen.