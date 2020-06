Tipps vom Profi für ein erfolgreiches Verkaufsgespräch

Im Podcast der «RegionalWirtschaft» werden Unternehmen aus der Region und ihre Führungspersönlichkeiten in den Mittelpunkt gerückt. In einem rund 20-minütigen gibt Hugo Koch Auskunft. Seit 2002 ist er Geschäftsführer und Inhaber des Sport Trend Shop.

Der Familienvater fährt leidenschaftlich Ski und ist auch auf Biketrails anzutreffen. Am liebsten würde er in den Zeitungen lesen, dass die Schneefallgrenze zwischen November und März konstant auf 500 Metern liegt. Sein Motto für sein Fachgeschäft in Hinwil: «Aktive Sportler beraten Sportler.»

Das Gespräch mit dem 55-Jährigen aus Bubikon ist auch auf Spotify zu hören.

Wer selber Gesprächsgast sein will oder sein Feedback abgeben will, schreibt eine E-Mail an mike.gadient@zol.ch.