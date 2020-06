«Tragik erlebte ich oft genug in der Realität»

Sie leiten mit der Londero GmbH eine Fahrzeugbaufirma. Was bedeutet Ihnen die Arbeit?

Raphael Londero:Sie erfordert alles von mir und den Mitarbeitern.Wir stellen für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst Fahrzeuge her. Diese Dienste sind an 365 Tagen während 24 Stunden im Einsatz. So müssen auch wir rund um die Uhr erreichbar sein. Wir erbringen Höchstleistung, auch während der Corona-Pandemie.