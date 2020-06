«Nur wenige sagten uns, dass sie dann nicht mehr kämen»

Am Ende war die Unsicherheit zu gross: Die ZOM Züri Oberland Mäss findet 2020 erstmals in ihrer 47-jährigen Geschichte nicht statt (wir berichteten). Die ZOM Event GmbH, die die Messe in Wetzikon veranstaltet, begründet die Absage mit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und der fehlenden Planungsperspektive. Künftig soll der Event und seine Parallelveranstaltungen im Frühling stattfinden, und zwar erstmals vom 14. bis 18.