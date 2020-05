Dividende an der Generalversammlung reduziert

Aussergewöhnlich in jeder Beziehung ist die diesjährige Generalversammlung der Zürcher Oberland Medien AG am Freitagabend verlaufen. Wegen der Coronaschutzmassnahmen durften die Aktionärinnen und Aktionäre nicht persönlich anwesend sein. Statt des gewohnten gesellschaftlichen Anlasses, der nach der Versammlung auch ein Nachtessen im «Rössli» in Illnau eingeschlossen hätte, gab es eine nüchterne Sitzung in den Räumen des Unternehmens in Wetzikon.