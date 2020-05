Aussergewöhnliche Zeiten, aussergewöhnliche GV

Eigentlich hätte am 15. Mai die 150. Generalversammlung der Zürcher Oberland Medien AG mit einer besonderen Note zum Jubiläum versehen werden sollen. Die Coronakrise verhindert nun die Durchführung der Versammlung im geplanten Rahmen. Statt eines Festaktes im Beisein von vielen Aktionärinnen und Aktionären im Restaurant Rössli in Illnau findet die Generalversammlung in ganz kleinem Rahmen am Geschäftssitz in Wetzikon statt. Das Einzige, was bleibt, ist das Datum der Veranstaltung.

Nur wenige Anwesende