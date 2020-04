Betreiber von Hinwiler Recyclinganlage wehren sich

«Schlackendebakel». «Finanzwirrwarr». Ein drohender «Sanierungsfall». Was der «Tages-Anzeiger» Anfang Februar über die ZAV Recycling AG zu berichten hatte, liess aufhorchen. Die im Eigentum vonKehrichtverwertungsanlagen (KVA) stehende Firma betreibt in Hinwil seit 2016 eine hochmoderne Aufbereitungsanlage, die aus Kehrichtschlacke wertvolle Metalle gewinnt. Ein Pionierprojekt in grosstechnischem Massstab. Dessen Funktionstüchtigkeit zieht die jüngste Kritik auch nicht in Zweifel, wohl aber dessen Finanzierung.