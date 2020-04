Flugzeugzulieferer entschärft die Virenfalle Tür

Kaum etwas wird zurzeit so herbeigesehnt wie das Ende des Lockdowns. Am 27. April beginnt der Bundesrat, die strengen Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie schrittweise zu lockern. Von einer baldigen Rückkehr zur Normalität kann aber keine Rede sein. In grossen wie kleinen Geschäften, Büros, Schulhäusern, Arztpraxen, Alterszentren oder Spitälern bleibt auch weiterhin höchste Vorsicht vor Ansteckung geboten.