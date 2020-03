Schwarmintelligenz für angeschlagene Kleinproduzenten

Tröpfchensystem und Desinfektionsmittel am Eingang zeigten es an: Im Freizeit- und Jugendzentrum Frjz in Uster hatte man am Donnerstagabend auf den Corona-Modus geschaltet. Einmal pro Woche stehen hier Lebensmittel des täglichen Bedarfs zur Abholung bereit. Das Direktvermarktungskonzept «Marktschwärmer» ermöglicht lokalen Produzenten, ihre Waren online anzubieten und im Frjz abzusetzen.