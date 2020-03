Ein Ustermer Verein zeigt Herz für Geschäfte in der Coronakrise

In normalen Zeiten setzt sich der Verein Herzkern für die Belebung des Zentrums von Uster ein. Jetzt, im Corona-Krisenmodus, kämpft er für das Wirtschaftsleben der Stadt. Via Facebook und E-Mail hat sich Herzkern letzte Woche an die Gewerbetreibenden gewandt: «Wir möchten der Ustermer Bevölkerung zeigen, dass hinter all den geschlossenen Türen weiterhin Dienstleistungen angeboten werden.»

