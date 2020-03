«Ich wünsche mir den Mut zu unkonventionellen Entscheiden»

Die Massnahme ist einschneidend: Am Freitagnachmittag hat der Bundesrat an einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass schweizweit alle Schulen bis zum 4. April geschlossen bleiben müssen. Das Verbot trifft Eltern betreuungspflichtiger Kinder besonders hart. Ihnen stellt der Bund ein ausreichendes Betreuungsangebot in Aussicht.