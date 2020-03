Mehr Gewinn trotz Umsatzrückgang bei Huber+Suhner

Besondere Zeiten erfordern bekanntlich besondere Massnahmen. Und so wirkte die Neuerung an der jüngsten Medien- und Analystenkonferenz von Huber+Suhner (H+S) wie eine direkte Konsequenz aus der Corona-Krise: Erstmals streamte nämlich der Pfäffiker Verkabelungsspezialist den Anlass am Dienstagvormittag live im Internet. CEO Urs Ryffel beteuerte zwar, dass es sich dabei nicht um eine Schutzmassnahme gegen das Virus handelte. «Aber es passt natürlich zur aktuellen Lage.»

Wegen der Zuhörerschaft im Internet sprach er Englisch. Sein Finanzchef Ivo Wechsler ebenso.