Der Preis der Selbstständigkeit

Wie ein Generalbass durchzieht die Angst vor dem Coronavirus zurzeit alle gesellschaftlichen Bereiche und Anlässe. So auch die jüngste Bilanzmedienkonferenz der Bank Avera, die bis Ende 2019 noch Clientis Zürcher Regionalbank hiess. Die Konferenz der grössten Regionalbank im Kanton Zürich mit Hauptsitz in Wetzikon findet wie gewohnt in der Filiale am Bahnhof Stadelhofen statt. Schon im Lift weist ein Plakat auf die wichtigsten Hygienemassnahmen hin. Im Konferenzzimmer bleibt dann der Handschlag zur Begrüssung vorsichtshalber aus.