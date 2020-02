Meier Tobler fällt nach Cyberangriff um Monate zurück

Helden brauchen Abenteuer. Eine schier übermenschliche Aufgabe zwingt sie, ihre geordneten Bahnen zu verlassen und zu neuen Ufern aufzubrechen. Die Meier Tobler AG mit Sitz in Schwerzenbach unternimmt eine solche «Heldenreise». Zumindest wählte Pressesprecher Martin Schäppi dieses Bild für die anhaltend schwierige Situation des Klimatechnikkonzerns. Er sprach mit dem ZO/AvU kurz vor Beginn der Medien- und Finanzanalystenkonferenz am Dienstagvormittag im noblen Hotel Park Hyatt in Zürich.