«Heute werde ich mit der Frage konfrontiert: Braucht es diesen Beruf noch?»

Sie sind Geschäftsführerin der E. Keller AG in Wetzikon und Rüti. Was bedeutet Ihnen die Arbeit?

Christine Schnell: Als Buchbinderin und Geschäftsführerin übe ich in der E. Keller AG einen der schönsten Berufe aus. Leider binde ich selber nicht mehr viele Bücher, aber ich habe Freude, wenn ich sehe, wie meine Mitarbeiterinnen Kundenwünsche kreativ umsetzen.