Ustermer Baufirma Tius AG macht Konkurs

Die nächste Hiobsbotschaft fürs Oberländer Baugewerbe: Nach der Egli Strassenbau AG aus Russikon im Januar hat nun auch die Tius AG mit Sitz in Riedikon bei Uster Konkurs angemeldet. «Das grosse Engagement der Mitarbeiter und des Verwaltungsrates genügte nicht, zu gross waren die finanziellen Verpflichtungen und Altlasten aus der Vergangenheit, die nicht gelöst werden konnten», heisst es in einer kurzen Medienmitteilung an den ZO/AvU vom Dienstagabend.