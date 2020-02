Experten geben Steuertipps zum Nulltarif

Belege sind wichtig, gerade auch bei Alimenten. Für das Jahr 2019 müssen neu sämtliche Unterhaltsbeiträge detailliert und vollständig nachgewiesen werden. Daher gilt es, alle Bankbelastungen oder -gutschriften für solche Beiträge einzureichen.

Wer Glück im Spiel gehabt hat, darf sich nun gleich doppelt freuen. Ab dem Jahr 2019 sind Gewinne aus Spielbanken und aus der Teilnahme an zugelassenen Gross- und Kleinspielen bis zum Betrag von 1 Million Franken steuerfrei. Ausländische Gewinne bleiben allerdings steuerbar.

Zwei Stunden lang Antworten

Trotz der Wegleitung zur Steuererklärung bleiben oft viele Fragen unbeantwortet. Die Aktion «Steuertelefon» der Zürcher Oberland Medien AG kommt hier wie gerufen. Expertinnen und Experten (siehe Box) beantworten am Telefon zwei Stunden lang die Steuerfragen aus der ganzen Leserschaft – wie schon in den Jahren zuvor kompetent, gratis und vor allem steuerfrei.

Steuertelefon 044'933'34'44

Die Experten der Ustermer Treuhandfirma Gubser Kalt & Partner beantworten am Donnerstag, 6. Februar, von 17.30 bis 19.30 Uhr am Telefon die Steuerfragen aus der Leserschaft. Die Leitungen sind während zweier Stunden geöffnet. Vorher und nachher wird die Nummer nicht bedient. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass leider nicht alle Anrufe angenommen werden können – versuchen kann man es auf jeden Fall. Eine Auswahl der Fragen und Antworten wird am Freitag publiziert.