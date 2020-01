Die Schattenseite der Donut-Industrie

Die Backwaren-Kette Dunkin‘ Donuts verkauft in Hinwil jeden Tag zwölf übriggebliebene Donuts zu günstigeren Preisen in einer App, um Food Waste zu reduzieren. Das sieht auf den ersten Blick nach einer vorbildlichen Vorgehensweise aus. Die Geschichte hat aber einen Haken: Es landen gleichzeitig mehr als sechs Mal so viele Donuts im Abfall.