«Wir haben auch schon das Wappen des HC Davos auf einen Sarg gedruckt»

Ein wenig unbehaglich ist es schon, wenn man die fertigen Särge aus Tannen- oder Pappelholz in der Mon­tagehalle aufgereiht sieht. Beim Durchgang durch die Sargfabrik der Hans Gerber AG lassen der Maschinenlärm und die routinierte Betriebsamkeit der Mitarbeiter an der Fertigungsstrasse den Tod vergessen. Jährlich entstehen hier in Lindau laut Firmenaussage zirka 16'000 Särge. Bei gut 67'000 Todesfällen, die das Bundesamt für Statistik zuletzt für das Jahr 2018 ermittelt hat, stammt jeder vierte Sarg in der Schweiz aus Lindau.