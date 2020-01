«Von Schieflaufen kann keine Rede sein»

Er sollte die Kohlen aus dem Feuer holen: Manfred Zurkirch war im Juni 2019 zum neuen CEO der Ferag AG in Hinwil ernannt worden. Jetzt hat die Weltmarktführerin von Förder- und Verarbeitungssystemen für die Printmedien das Arbeitsverhältnis per sofort beendet – «in gegenseitigem Einvernehmen und aus persönlichen Gründen», wie es in einer Medienmitteilung heisst.