Ustermer Bambusröhrli sollen den Amazonas retten

Kreativität kann man nicht erzwingen. Manchmal kommt die zündende Idee erst unter der Dusche oder, wenn man etwas Abstand gewinnt. Beispielsweise in den Thailandferien bei einem Erfrischungsgetränk. So war es jedenfalls bei der Ustermerin Larissa Oberholzer. Zusammen mit zwei Mitschülern vom Wirtschaftsgymnasium SIS Zürich und Wallisellen nahm sie an einem freiwilligen Firmengründerprogramm teil. Die Idee für ihre eigene Firma kam ihr jedoch erst, als ihr in den Sommerferien in Thailand statt Röhrchen aus Plastik solche aus Bambus serviert wurden.