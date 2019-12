«Es gab viel Verwirrung in den Zuständigkeiten»

Der Wind der Veränderung weht über die Jucker Farm AG in Seegräben. Er fegt zwar nicht die Führungsriege der Erlebnishofbetreiberin in Gestalt der Brüder Beat und Martin Jucker hinweg. Wohl aber wirbelt er die Organisation kräftig durcheinander. Wie am Dienstag, 3. Dezember, bekannt wurde, ziehen sich die Brüder per Februar 2020 aus dem Tagesgeschäft zurück (wir berichteten).