Was macht der Black Friday mit Oberländer Kreditkartenkunden?

Der «Black Friday» ist zu einer festen Grösse im Schweizer Detailhandel geworden. Nicht nur Kunden und Verkäufer haben an diesem Tag und am darauffolgenden «Cyber Monday» erhöhten Puls. Auch die Banken bekommen die Rabattschlacht zu spüren. Gemäss der Kreditkartenfirma Viseca, die ihre Karten für zahlreiche Geldinstitute herausgibt, verlangen Kunden an den beiden Tagen zehn- bis fünfzehnmal höhere Kreditlimiten, um bei der Schnäppchenjagd voll zuschlagen zu können. Dies zeige die Erfahrung des letzten Jahres.

Entwicklung in der Region