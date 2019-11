Hoher Besuch vom Flughafen Zürich

Am Mittwoch, 27. November, beging der Gewerbe-, Handels- und Industrieverein GHI Dübendorf seinen letzten Gwerblerzmittag in diesem Jahr. 46 Mitglieder und Gäste waren dazu ins Restaurant Waldmannsburg in Dübendorf gekommen.

Das grosse Interesse war nicht zuletzt durch den eingeladenen Referenten begründet: Der Vorstand hatte Bruno Zanella, verantwortlich für das gesamte Personalwesen der Flughafen Zürich AG, eingeladen.