KMU erwärmen sich für Netzwerkgedanken

«Aktueller hätte unsere Themensetzung kaum sein können.» Mit diesem Verweis auf die Grüne Welle bei den eidgenössischen Wahlen begrüsste Peter Göldi vom Verein Region Zürichsee Linth am Montagabend, 18. November, die Gäste zum diesjährigen «Unternehmergespräch» in der Werkhalle der Gebrüder Meier Gemüsekulturen AG in Hinwil.