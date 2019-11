Die Scheidung rückt immer näher

Sauber soll diese Scheidung über die Bühne gehen. Und möglichst geräuschlos. Die Verantwortung dafür liegt nicht in den Händen von Rechtsanwälten, sondern in denen von Informatikern. Am 31. Dezember führen sie die Clientis Zürcher Regionalbank mit Hauptsitz in Wetzikon aus dem Clientis-Verbund schrittweise in die Selbständigkeit.

«Cut-over» heisst die Phase, in der die IT von der alten in die neue Systemlandschaft übertragen wird. Per Jahreswechsel firmiert die grösste Regionalbank im Kanton Zürich unter dem neuen Namen Bank Avera.