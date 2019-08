Gwerbler treffen sich in der Ferienzeit

Viele Oberländer lassen es sich zurzeit am Strand oder in den Bergen gut gehen – wenngleich nicht alle: Eine fröhliche, kleine Runde aus acht Mitgliedern des Gewerbevereins Bubikon-Wolfhausen hat sich am Freitagvormittag zum «Gwerbler-Znüni» im Restaurant Rosenburg in Wolfhausen auf der Terrasse getroffen und liess es sich bei Kaffee, Gipfeli, Brötchen und Servelat gut gehen. Gerade in der Ferienzeit ist die kurze Verschnaufpause von der Arbeit sehr willkommen.