Von hier zu den Sternen

Know-how aus der Region

Was vielen nicht bewusst ist: Schon die Apollo-11-Mission, die sich dieser Tage zum 50. Mal jährt, war kein rein US-amerikanisches Projekt. Auch die Schweiz leistete damals ihren Beitrag. «Das Sonnensegel der Universität Bern wurde aufgestellt, bevor die amerikanische Flagge den Boden berührte», sagt Hans Rudolf Elsener.

Der Fügetechnikspezialist an der Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) in Dübendorf ist seit Jahren an Weltraumprojekten beteiligt. Zurzeit fertigt er komplexe Baugruppen für eine Jupiter-Mission.

Elsener verantwortet aber nicht das einzige Weltraumprojekt in der Region. In Volketswil gibt es eine Firma, die das Chassis für ein Mars-Fahrzeug entwickelt hat. Zwei Beispiele anlässlich des Mondjubiläums.