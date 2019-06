«Es gibt einen Deal, aber nicht so wie vereinbart»

Am Dienstagabend, 11. Juni, trat Markus Hertig aus Volketswil in der TV24-Sendung «Die Höhle der Löwen auf» (wir berichteten). Dem Gründer gelang es, zwei der fünf Jurymitglieder, der Löwen, von seinem «Rainmap» zu überzeugen – einem Taschenschirm mit integriertem Ortsplan. Onlinehandel-Experte Roland Brack und Business-Apartment-Pionierin Anja Graf erklärten sich bereit, Anteile an Hertigs Firma Hemag Lifestyle (siehe Box) zu übernehmen.