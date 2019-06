So sieht das Maggi-Areal in Zukunft aus

1. Innovation Center



Givaudan hat seinen Standort Kemptthal – nach dem Abzug der Produktion – zu einem neuen globalen Zentrum für Forschung und Entwicklung ausgebaut. In dem Neubau, der am 14. Juni eingeweiht wird, befinden sich Labors für Forschung und Entwicklung.

2. Business Center



Das denkmalgeschützte Backsteingebäude wurde von Givaudan aufgestockt, um genug Platz für Büros und Administration zu gewinnen. Künftig beschäftigt der Konzern auf dem südlichen Areal, dem Campus, 500 Mitarbeiter, davon rund 200 im Business Center.



3. Produktion



Das historische Gebäude ist eines von mehreren Objekten, die von verschiedensten Unternehmen genutzt werden sollen. Die Standortentwickler streben dabei eine möglichst grosse unternehmerische Varietät an, um einen Austausch zwischen den Nutzern zu erzielen. Eine Cluster-Bildung ist möglich. Das historische Erbe und die Nähe zu Givaudan können Treiber für die Ansiedlung der Lebensmittelbranche sein. Schon heute gibt es Start-ups der Foodbranche auf dem Areal.

4. Motorworld-Manufaktur



Die deutsche Motorworld Group ist Teil des Joint Ventures, das für die Entwicklung von «The Valley» verantwortlich zeichnet. Die entstehende Manufaktur ist ein Oldtimer- und Sportwagenzentrum, das neben dem Handel auch Werkstätten und Dienstleister rund um die klassische Mobilität umfasst. Das in Sanierung befindliche Gebäude verfügt über Flächen für Events und Tagungen. Die Einrichtung einer KMU-Postbox erfolgt in Kürze. Es laufen Verhandlungen mit einer lokalen Ladenkette, einen Einkaufsladen für den täglichen Bedarf zu eröffnen.

5. Eventhalle



Die einstige Produktionshalle der Maggi-Würze würde sich als Ort für Tagungen sowie gesellschaftliche und kulturelle Anlässe eignen.



6. Erholungszonen



An der Kempt, die sich an östlicher Seite entlangschlängelt und im Norden einen Schlenker durch das Areal macht, ist im Süden ein renaturierter Uferbereich entstanden, der zum Verweilen für Besucher zugänglich gemacht wurde. Eine Joggingstrecke um «The Valley» herum ist ebenfalls in Planung.

7. Parkplätze



Die bestehenden Parkierflächen bieten Platz für 450 Fahrzeuge. Neben dem Parkplatz im Süden gibt es weitere Abstellmöglichkeiten im Norden. Künftig ist ein zentrales Parkhaus angrenzend an das Areal geplant, die jetzigen Parkierflächen sollen zugunsten einer belebten Arealgasse geräumt werden. Die verbleibenden Parkplätze auf dem Areal sind dann nur noch für Lieferfahrzeuge und Kurzzeitparker vorgesehen.

8. «The Valley Restaurant»



Am 3. Juni eröffnete die Migros ihr Restaurant «The Valley» im Industrialstil. Das Lokal ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Nach dem Abschluss der zweiten Grundausbauetappe im vierten Quartal 2019 belegen die Räumlichkeiten des Restaurants eine Fläche von rund 900 Quadratmetern mit 300 Innen- und circa 60 Aussensitzplätzen.

9. S-Bahn-Linie



Östlich des Areals verläuft die Bahnlinie der S 7, die im Halbstundentakt vom Bahnhof Kemptthal, direkt am nördlichen Eingang von «The Valley», zwischen Winterthur und Rapperswil verkehrt. Bei den SBB haben die Standortentwickler einen Viertelstundentakt beantragt. Dessen Bewilligung ist aber an eine Mindestanzahl an Beschäftigten auf dem Areal gebunden. Zudem wird eine Busverbindung zwischen Winterthur, Kemptthal und Effretikon geprüft.

10. Büro- und Gewerbehaus



Eines der schönsten Gebäude auf dem Areal wird zur Zeit nachhaltig saniert. Das ehemaliger Silo-Gebäude beherbergt ab 2020 nicht nur ein IT-Unternehmen und eine grosse Versicherungsanstalt, sondern erhält auch eine Bar mit Dachterrassen: die «Silobar».

Weitere Planungen



Angrenzend ans Areal ist die Einrichtung eines Hotels, eines zentralen Parkings und einer Fachschule geplant. Um «The Valley» gut und rasch zu durchqueren, sollen schon bald Elektrotrottinets und später, so die Vision, selbstfahrende Kleinelektromobile kursieren.

Am 15. und 16. Juni wird «The Valley» feierlich eröffnet. Von 11 bis 0 Uhr (Samstag) und von 11 bis 20 Uhr (Sonntag) können die Besucher das Areal erkunden – Konzerte, ein Foodfestival und Präsentationen inklusive.

Weitere Informationen unter: www.thevalley.ch