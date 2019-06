Wo die Ideen sprudeln sollen

Viel ist über den Innovationspark Zürich schon berichtet worden. Vor Ort in Dübendorf waren aber bisher nur die wenigsten. Am Dienstagvormittag, 4. Juni, hatten die Mitglieder des Wirtschaftsforums Uster (WFU) nun die Gelegenheit, das Generationenprojekt auf dem Flugplatz Dübendorf persönlich in Augenschein zu nehmen. Rund 70 Teilnehmer waren zu diesem 17. WFU Inside-Anlass angereist.

Warten, dass es losgeht