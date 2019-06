«Jeder bekommt bei der Geburt sein Drehbuch fürs Leben»

Sie sind Inhaberin der Vivus Blumen-Boutique in Gossau. Was bedeuten Ihnen Blumen?

Susanne Cahenzli:Blumen sind für mich Leben, drücken Gefühle aus und sind etwas Schönes für zu Hause oder wo auch immer. Sie werten einen Raum auf. Die Kunden, die zu uns kommen, haben meist Freude an unseren Produkten, und das beglückt mich. Mit wenig Aufwand kann man ein Ambiente, wo auch immer, aufbessern.