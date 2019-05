Heimelig, aber auch wirtschaftlich?

Er war ausgezogen, die «Löwen» für sich zu gewinnen: der Jungunternehmer Jojo Linder (34) aus Wila. Am Dienstagabend, 21. Mai, trat er in der ersten Folge der Schweizer Adaption von «Die Höhle der Löwen» auf. Mit seiner Kompost-Toilette wollte er die fünfköpfige, prominent besetzte Jury zur Investition in seine Firma «Kompotoi» motivieren - und so den Markt für mobile WCs revolutionieren (wir berichteten).