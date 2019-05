Warum fräsen, wenn man auch drucken kann?

Die 3D-Drucker in der Halle der Hinwiler Firma Ecoparts erinnern etwas an Backöfen – nur der Blick durch das in die Tür eingelassene Fenster ist hier um ein Vielfaches spektakulärer: Ein Laserstrahl zieht punktgenau programmierte Bahnen über eine Schicht Metallpulver und bringt dieses zum Schmelzen. Nach getaner Arbeit wird automatisch eine weitere hauchdünne Pulverschicht aufgetragen und der Vorgang wiederholt sich. Schicht für Schicht entsteht so ein massgeschneidertes Metallteil.