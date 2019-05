Schulthess Maschinen wird verkauft

Die Schulthess Maschinen AG mit Sitz in Wolfhausen wird verkauft. Dies gab die bisherige Eigentümerin, die schwedische Nibe Group, am Donnerstagabend, 9. Mai, bekannt. Über ihre in Bubikon ansässige Tochtergesellschaft Schulthess Group hatte der Konzern 100 Prozent des Aktienkapitals auf sich vereint. Für 150 Millionen Franken (ohne liquide Mittel und Schulden) trennt sie sich nun davon und überführt das Unternehmen in eine neue Eigentümerstruktur.

Neue Holding