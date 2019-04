Einmalige Effekte belasten Bilanz der ZO Medien

«Ich bin über diese Entwicklung nicht beunruhigt», sagt Dani Sigel, CEO der ZO Medien. Der Rückgang beruhe auf einmaligen Effekten. Nachdem sich die Wertschriften wieder auf das alte Niveau zurückbewegt hätten, seien diese Anfang 2019 aufgelöst worden. «Damit können wir nun einen grossen Teil der Kosten für den geplanten Neubau unseres Medienhauses aus eigenen Mitteln stemmen.»

«Ich gehe davon aus, dass die Synergieeffekte in diesem Geschäftsjahr noch stärker zum Tragen kommen.» Dani Sigel, CEO ZO Medien

Bei der Investition in den «Tössthaler» habe es sich um einen bewussten strategischen Entscheid gehandelt. Mit einem Deckungsbeitrag von fast 20 Prozent stehe die Zeitung heute schon gut da, obwohl deren Integration erst Mitte 2018 realisiert werden konnte. «Ich gehe davon aus, dass die Synergieeffekte in diesem Geschäftsjahr noch stärker zum Tragen kommen», so Sigel.

Anstieg der E-Paper-Abos

2018 entfielen 39,6 Prozent der Gesamterlöse auf die Einnahmen der Abonnements (im Vorjahr: 39 Prozent). Davon wiederum stellten die Printabos mit 96,7 Prozent den Löwenanteil gegenüber den Digitalabos (E-Paper und Züriost) mit 3,3 Prozent. Allerdings ist die Zahl der E-Paper-Abos im Berichtszeitraum um 18,8 Prozent von 814 auf 967 angestiegen. Dabei beobachtet die Geschäftsleitung auch eine Verlagerung von Züriost-Abos.

Im Falle der Printabos setzte sich die abnehmende Tendenz der letzten Jahre fort: Gegenüber dem Vorjahr sank die Auflage des ZO/AvU (ohne «Tössthaler») um knapp 1400 Exemplare.

«Was in einer Region gut funktioniert, muss nicht zwangsläufig auch in einer anderen funktionieren.» Dani Sigel, CEO ZO Medien

«In der Medienbranche beginnt man erst langsam zu begreifen, dass der Erfolg in der digitalen Welt aus vielen Komponenten besteht, technologischen und inhaltlichen. Fixfertige Lösungen gibt es keine», sagt Sigel.

Jedes Verlags- und Medienhaus müsse individuell herausfinden, wie es seine Leser am besten erreicht. «Was in einer Region gut funktioniert, muss nicht zwangsläufig auch in einer anderen funktionieren.» Man befinde sich in einem laufenden Lernprozess, der eine Offenheit für Neuerungen voraussetze – und keine Angst, Fehler zu machen. «Wir sind auf einem guten Weg», sagt Sigel.

Die einzelnen Geschäftsfelder

Schlüsselt man die Erlöse aus den Abonnements, Inseraten und anderen Einnahmequellen auf die einzelnen Geschäftsfelder auf, zeigt sich folgendes Bild:

Die Tageszeitung hat 2018 den nominal grössten Anteil verloren. Der Nettoerlös sank um 4,3 Prozent von 22,5 auf knapp 21,6 Millionen Franken. Durch «gezieltes Kostenmanagement» habe man diese Abnahme jedoch überkompensieren können, wie die Geschäftsleitung mitteilt. So verbleibt eine Zunahme beim Deckungsbeitrag von 136’000 Franken.

hat 2018 den nominal grössten Anteil verloren. Der Nettoerlös sank um 4,3 Prozent von 22,5 auf knapp 21,6 Millionen Franken. Durch «gezieltes Kostenmanagement» habe man diese Abnahme jedoch überkompensieren können, wie die Geschäftsleitung mitteilt. So verbleibt eine Zunahme beim Deckungsbeitrag von 136’000 Franken. Bei den Wochenzeitungen («Regio», «Glattaler»/«Volketswiler» und «Stadi») stieg der Nettoerlös insgesamt um 14,3 Prozent von 5,4 auf 6,2 Millionen Franken. Diese Entwicklung geht vor allem auf Restrukturierungen zurück, die zu guten Ergebnissen bei «Regio» und «Glattaler»/«Volketswiler» führten. Umgekehrt schrieb der «Stadi» 2018 wie schon im Vorjahr mehr als eine halbe Million Franken Verlust. Da sämtliche Massnahmen zur Aufwandreduktion oder Erlössteigerung ihre Wirkung verfehlten, entschloss sich die Geschäftsleitung zum Verkauf der Zeitung per Ende 2018. Der Erlös des «Tössthalers» in Höhe von 198’000 Franken ist nicht ins Ergebnis der Wochenzeitungen eingeflossen.

(«Regio», «Glattaler»/«Volketswiler» und «Stadi») stieg der Nettoerlös insgesamt um 14,3 Prozent von 5,4 auf 6,2 Millionen Franken. Diese Entwicklung geht vor allem auf Restrukturierungen zurück, die zu guten Ergebnissen bei «Regio» und «Glattaler»/«Volketswiler» führten. Umgekehrt schrieb der «Stadi» 2018 wie schon im Vorjahr mehr als eine halbe Million Franken Verlust. Da sämtliche Massnahmen zur Aufwandreduktion oder Erlössteigerung ihre Wirkung verfehlten, entschloss sich die Geschäftsleitung zum Verkauf der Zeitung per Ende 2018. Der Erlös des «Tössthalers» in Höhe von 198’000 Franken ist nicht ins Ergebnis der Wochenzeitungen eingeflossen. Das Profitcenter Digital verzeichnet einen Anstieg des Nettoerlöses um 9,1 Prozent auf 1,6 Millionen Franken. Parallel dazu haben die Aufwände um 6,4 Prozent zugenommen. Der Umsatz mit digitaler Werbung und Abos wuchs im Berichtszeitraum um über 40 Prozent auf 710‘000 Franken. Das entspricht rund 3 Prozent des gesamten Abo und Anzeigenumsatzes. Laut Geschäftsleitung entwickelte sich das Geschäftsfeld « erwartungsgemäss » . Für das laufende Geschäftsjahr budgetiere man daher eine Erlös- beziehungsweise Margensteigerung.

Ausblick mit Zuversicht

Nach den grossen Einschnitten in den Vorjahren ist 2018 für CEO Sigel weit weniger von Sparmassnahmen als von inhaltlichen und strategischen Weichenstellungen geprägt gewesen. «Ich gehe davon aus, dass diese Entwicklung auch im laufenden Jahr anhält. Aber die Transformation unserer Branche schreitet natürlich voran.»

So sei der Schwund bei den Printabonnements bisher nicht gestoppt worden, und umgekehrt könne man auch noch keinen sprunghaften Anstieg bei den Digitalabos vorweisen. Der gute Geschäftsgang im ersten Quartal 2019 stimme ihn aber zuversichtlich, dass die ZO Medien wieder Abonnenten zurückholen und neue Leser gewinnen werden.