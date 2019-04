Pfäffikon will als Gemeinde attraktiv sein – dafür muss sie etwas tun!

Tourismus als neue Chance

Der Pfäffikersee mit seinem Naturschutzgebiet ist seit je ein beliebtes Ausflugziel im Grossraum Zürich. Sehr wichtig ist auch, dass Pfäffikon von Anfang an in der Tourismusregion Zürcher Oberland eingebunden ist. Deren Promotoren haben in den letzten Jahren sehr gute Arbeit geleistet und das Zürcher Oberland als Tourismusregion national positioniert. Die Zahl der Tagestouristen hat auch in Pfäffikon spürbar zugenommen, was natürlich dem örtlichen Gewerbe zugutekommt. Hier schlummert noch Potenzial. In den nächsten Monaten folgen weitere Impulse. Demnächst wird das Naturzentrum Pfäffikersee am Seequai eröffnet und in diesen Tagen starten die Arbeiten zur Umgestaltung der Seestrasse in eine Begegnunszone.

Standortattraktivität ergibt sich nicht von selbst

Wie attraktiv eine Gemeinde ist, darf nicht dem Zufall überlassen werden. Der Gemeinderat setzt sich immer wieder mit der Frage der Attraktivität von Pfäffikon auseinander und sucht Verbesserungsmassnahmen. Ebenso klar ist, dass eine Behörde nicht alles beeinflussen kann und dass es nicht zuletzt eine Frage der Finanzen ist, wie viele Angebote eine Gemeinde offerieren kann. Trotzdem lohnt sich das Engagement der Gemeindebehörde.