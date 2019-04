Erfreuliche Entwicklung im Kerngeschäft

Die Harmonie am Bachtel sorgte bereits im Prolog der Veranstaltung für harmonische Klänge. Danach hatten Verwaltungsrat, Bankleitung und Genossenschafter die Traktandenliste abzuarbeiten. In der «Wohnen & Genuss»-Halle auf dem Messegelände in Wetzikon vollzog sich dann ebenso die Beratung der Geschäfte harmonisch. Das Finanzinstitut zählt insgesamt 17'507 Mitglieder. Es waren gestern Abend 2008 Stimmberechtigte vertreten.