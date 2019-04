Der Immobilienmarkt auf dem Prüfstand

Anlass zur Sorge gibt der Immobilienmarkt zwar nicht. Aber die Zeiten des stetigen Wachstums scheinen vorerst vorüber. Einen Überblick über die aktuelle Lage und einen Ausblick bot am Mittwochmorgen ein Frühstückanlass der Reichle Immobilien AG (Riag) mit Sitz in Wetzikon. Zum dritten Mal führte sie die Veranstaltungsreihe «Raum für Gespräche» durch, diesmal auf dem Juckerhof in Seegräben.