«Einmal umarmte mich ein Kunde»

Sie leiten die Paramediform in Wetzikon. Was bedeutet Ihnen die Arbeit dort?

Ruth Schnurrenberger: Meine Arbeit als Ernährungsberaterin ist ein Bindeglied zwischen Medizin und Gesundheit. Ich kann den Menschen aufzeigen, wie sie sich gesund ernähren können. Heute ist es nicht einfach, für sich bei all diesen Trends die richtige Ernährung zu finden.