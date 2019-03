Du-Kultur und Sprachvielfalt

Einen Leitfaden zur sprachlichen Gleichbehandlung von Frauen und Männern hat sich die Gastronomie-Unternehmung SV Group in Dübendorf bisher nicht auferlegt – und einen solchen auch nicht geplant. «In der Kommunikation achten wir grundsätzlich darauf, dass sich Frauen und Männer gleichermassen angesprochen fühlen. Regelungen, die darüber hinausgehen, sind aber kein Thema», sagt Kommunikationschefin Manuela Stockmeyer.

Sie selber ärgere sich darüber, wenn Firmen oder öffentliche Einrichtungen in ihrer Kommunikation nur das generische Maskulinum verwenden und Frauen sich dabei «mitgemeint» fühlen sollen.

«Teilweise wechseln wir zwischen männlicher und weiblicher Form ab, um unsere Texte aufzulockern.» Manuela Stockmeyer, Kommunikationschefin SV Group

Stattdessen lege man bei der SV Group grossen Wert darauf, stets von «Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern» oder «Kundinnen und Kunden» zu sprechen. «Teilweise wechseln wir zwischen männlicher und weiblicher Form ab, um unsere Texte aufzulockern.»

Dieses Vorgehen gelte sowohl für die interne Kommunikation, etwa im Mitarbeitermagazin, als auch für die Kommunikation nach aussen, etwa bei Stelleninseraten.

Für 100 Nationen verständlich

Den Gedanken, eine möglichst inklusive Sprache zu verwenden, findet Stockmeyer richtig und erstrebenswert. Dass man aber – wie jüngst die Swiss Re – gänzlich auf geschlechterspezifische Pronomen sowie traditionelle Familien- und Beziehungsbezeichnungen verzichtet, hält sie gegenwärtig für keine vordringliche Aufgabe: «In der SV Group arbeiten 8500 Angestellte aus über 100 Nationen. Daher liegt unser Fokus zuallererst darauf, eine Sprache zu finden, die für alle verständlich ist» sagt sie.

«Niemand soll sich ausgeschlossen fühlen.» Manuela Stockmeyer, SV Group

Zwar sei die Beherrschung der deutschen Sprache ein Einstellungskriterium, doch falle das Sprachniveau jeweils unterschiedlich aus. «In unserem Mitarbeitermagazin oder in wichtigen internen Mitteilungen achten wir daher auf kurze, leicht verständliche Sätze. Niemand soll sich ausgeschlossen fühlen», so Stockmeyer.

Etwas anders sehe es im Intranet aus: Darauf hätten nicht alle Angestellten Zugriff, sodass man dort stärker zielgruppenorientiert kommuniziere. «In dem Fall dürfen die Texte durchaus komplexer, fachspezifisch und sprachlich anspruchsvoller ausfallen.»

«Du-Kultur» eingeführt

Eine wichtige Neuerung in ihrer betriebsinternen Kommunikation hat die SV Group erst vor vier Wochen eingeführt: die «Du-Kultur». Seither sollen sich die Mitarbeiter untereinander duzen – «und zwar quer durchs Unternehmen: von den Konzernleitungsmitgliedern über die Kaderleute bis zu den Mitarbeitern im Betrieb», sagt Stockmeyer.

Diese Massnahme habe inkludierenden Charakter: Sie stärke das Zusammengehörigkeitsgefühl und fördere so die Zusammenarbeit. «Die Gastronomie ist eine stark hierarchisch geprägte Branche. Mit der Neuerung wollen wir dafür sorgen, dass sich alle Mitarbeiter als Teil einer grossen Familie empfinden.»

«Anders als in der Schweiz ist die Du-Kultur in Deutschland und Österreich noch nicht so verankert.» Manuela Stockmeyer, SV Group

Zwar hätten sich schon zuvor viele Mitarbeiter untereinander geduzt. Aber durch die Massnahme werde die interne Kommunikation nun auf eine klare, einheitliche Grundlage gestellt. Die ersten Rückmeldungen seien durchweg positiv. Auch aus Deutschland und Österreich, wo die SV Group ebenfalls tätig ist. «Anders als in der Schweiz ist die Du-Kultur in diesen Ländern noch nicht so verankert», so Stockmeyer.

Als eine Verordnung begreift Stockmeyer die Neuerung nicht: «Wir wollen niemanden zum Duzen zwingen.» Zudem lasse sich ein solcher Kulturwandel nicht von einem Tag auf den anderen herbeiführen. Der eine oder andere Mitarbeiter werde vielleicht noch eine Weile am «Sie» festhalten, vermutet Stockmeyer. «Gemassregelt wird dafür aber niemand.»

Was die Kundenansprache betrifft, bleibt bei der SV Group alles beim Alten: beim höflichen «Sie».