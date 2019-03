«Ich verliere den Fokus nicht»

Sie leiten die IT-Dienst­leistungsfirma Vision-Inside in Wetzikon. Was bedeutet ­Ihnen die Arbeit dort?

Marco Rast: Ich geniesse die Selbständigkeit. So ist es mir möglich, einen grossen Teil der Firmenentwicklung zu beeinflussen.



Woran messen Sie den Erfolg Ihrer Arbeit?

Das Wachstum und die Entwicklung der Firma sind für den Erfolg entscheidend. Die Motivation der Mitarbeiter spielt eine wichtige Rolle. Sie sind für die Zufriedenheit der Kunden verantwortlich.