Der Windfänger aus Dübendorf

Dass Drachenfliegen Spass macht, wissen die meisten. Dass Drachenfliegen einen Haushalt mit Strom versorgen kann, ist dagegen kaum bekannt. Was verrückt klingt, wird in Dübendorf Realität: Dort arbeitet nämlich gerade das neunköpfige Team der Firma Twingtec an einer Mischung aus Drachen, Drohne und Multikopter, die beim Fliegen Energie generiert.