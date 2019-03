Eine halbe Milliarde für Aktienmehrheit an Agta Record

502 Millionen Euro für knapp 54 Prozent des Aktienkapitals – so viel will die Assa-Abloy-Gruppe mit Hauptsitz in Stockholm für die Agta Record AG zahlen. Die Fehraltorfer Türenherstellerin bekommt damit einen neuen Eigentümer. Schon heute hält der schwedische Schliesstechnikkonzern 39 Prozent der Anteile. Nach Abschluss der Übernahme käme Assa Abloy auf einen Anteil von rund 93 Prozent des Aktienkapitals und würde damit die Gruppe kontrollieren.