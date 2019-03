Mit Rückenwind auf dem Weg zur Eigenständigkeit

«Wir wollen agiler werden, näher am Kunden sein, dynamischer am Markt reagieren können.» Mit diesen Worten eröffnete Adrian von Kaenel, Präsident des Verwaltungsrats der Clientis Zürcher Regionalbank (ZRB) mit Sitz in Wetzikon, die jüngste Bilanzmedienkonferenz am Dienstagvormittag.