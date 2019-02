Trendwende bei Meier Tobler?

«Viel Schatten hatten wir im letzten Jahr, aber auch viel Licht.» So leitete Matthias Ryser, Finanzchef der Meier Tobler AG mit Sitz in Schwerzenbach, seine Präsentation des Jahresabschlusses 2018 ein. An der Medien- und Finanzanalystenkonferenz am Donnerstag im noblen Hotel Park Hyatt in Zürich war ihm sowie CEO Martin Kaufmann und Verwaltungsratspräsident Silvan Meier eine gewisse Erleichterung deutlich anzumerken.