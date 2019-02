Heisser Draht: Stellen Sie Ihre Fragen zur Steuererklärung

Formulare, Belege und Weisungen: Das Ausfüllen der Steuererklärung ist für viele ein jährlich wiederkehrender Graus. Was muss versteuert werden? Welche Abzüge sind erlaubt, welche nicht? Die Materie ist komplex, und es stellen sich reihenweise knifflige Fragen, die trotz Wegleitung zur Steuererklärung oft nicht klar zu beantworten sind. Guter Rat ist in solchen Situationen für gewöhnlich teuer. Nicht so bei der bewährten Leseraktion «Steuertelefon» der Zürcher Oberland Medien AG. Adrian Gubser und Urs Kalt, Inhaber der Treuhandfirma Gubser Kalt & Partner AG in Uster, stellen sich zusammen mit ihrem Expertenteam einmal mehr zur Verfügung, um die Steuerfragen aus der Leserschaft zu beantworten.

Das Steuertelefon hat die Nummer 044 933 34 44. Die Leitungen sind von 17.30 bis 19.30 Uhr offen. Vorher und nachher wird die Nummer nicht bedient. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren dürfte der Ansturm einmal mehr beachtlich werden. Gewähr, dass alle An­rufer bedient werden können, gibt es darum leider nicht.