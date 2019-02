Experten geben kostenlos Steuertipps

Alle haben mittlerweile wohl das entsprechende Couvert im Briefkasten gefunden. Das Steueramt der Gemeinde macht darauf aufmerksam, dass wieder einmal all diese Formulare mit Berufsauslagen, Mietwert, Arztkosten und und und ... gefüttert werden müssen. Bei vielen werden sie sofort auf den Stapel «Zum Erledigen» gelegt worden sein und sind jetzt dort im Begriff, immer tiefer zu rutschen. Viele schieben das lästige Ausfüllen auf die lange Bank und beantragen dann als erste Aktion erst Mal eine Fristverlängerung.

Das muss nicht sein. Wenn man sämtliche Belege gesammelt hat, kann man die Daten doch auch gleich einfüllen. Doch dies ist nicht immer ganz einfach. Jährlich ändern die Vorgaben von Bund und Kanton.

Was kann wo abgezogen werden?

Kaum hat man sich daran gesetzt und die Belege sortiert, stellen sich Fragen über Fragen. Sind die Kosten aus dem Wasserschaden im Keller abzugsberechtigt? Wie und wo kann ich die Uni-Kosten meiner Tochter angeben? Wieviel darf ich abziehen, wenn ich zur Arbeit mein eigenes Auto nehmen muss?

Ab dem Steuerjahr 2018 gibt es eine Begrenzung des Fahrkostenabzugs im Kanton Zürich und zwar auf 5000 Franken. Wer wegen einer Behinderung auf ein privates Motorfahrzeug angewiesen ist, kann allerdings die daraus entstandenen und nachgewiesenen Kosten vollumfänglich geltend machen. Die Fahrkostenbegrenzung greift hier nicht.

Zwei Stunden lang Antworten

Trotz der Wegleitung zur Steuererklärung bleiben oft viele Fragen unbeantwortet. Die Aktion «Steuertelefon» der Zürcher Oberland Medien AG kommt hier wie gerufen. Sechs Expertinnen und Experten (siehe Box) beantworten am Telefon zwei Stunden lang die Steuerfragen aus der ganzen Leserschaft – wie schon in den Jahren zuvor kompetent, gratis und vor allem steuerfrei.

Steuertelefon 044'933'34'44

Die Experten der Ustermer Treuhandfirma Gubser Kalt & Partner beantworten am Donnerstag, 7. Februar, von 17.30 bis 19.30 Uhr am Telefon die Steuerfragen aus der Leserschaft. Die Leitungen sind während zweier Stunden geöffnet. Vorher und nachher wird die Nummer nicht bedient. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass leider nicht alle Anrufe angenommen werden können – versuchen kann man es auf jeden Fall. Eine Auswahl der Fragen und Antworten wird am Freitag publiziert.