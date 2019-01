Digitalisierung und Standortattraktivität geben zu reden

In Volketswil haben sich am Donnerstag, 17. Januar, Politiker und Wirtschaftsvertreter zum ersten Volketswil Economic Forum (VEF) im Kultur- und Sportzentrum Gries getroffen. Initiiert wurde der an das World Economic Forum (WEF) angelehnte Abendanlass von der Gemeinde Volketswil, dem Gewerbe- und dem Industrieverein.

Referate und Podiumsgespräch