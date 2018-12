Veloplus rüstet sich gegen Sportartikel-Giganten

1414 Filialen in 45 Ländern, ein Umsatz von 11 Milliarden Euro im Jahr 2017, etwa 80 Prozent Eigenmarkenanteil: Der französische Hersteller und Händler Decathlon ist ein Gigant auf dem internationalen Sportartikelmarkt. Als im August bekannt wurde, dass er die Sportkette Athleticum mit 23 Filialen übernimmt, ging ein Raunen durch den Schweizer Fachhandel. Denn bisher war der Konzern lediglich mit 9 Filialen in der Schweiz vertreten, die meisten davon in der Westschweiz.